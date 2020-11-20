太美好了！孔劉想象《咖啡王子一號店》漢杰♥恩燦婚後生活：生了3和孩子，還養了拉布拉多

男神孔劉做客YouTube《文明特級》，為和朴寶劍主演的電影《永生戰》（港譯：複製人徐福）做宣傳，期間提到了自己的兩部經典作品《咖啡王子一號店》和《鬼怪》。

《咖啡王子一號店》中孔劉扮演咖啡店店長崔漢傑，和女扮男裝的店員高恩燦（尹恩惠 飾）上演了一段浪漫的愛情故事，大結局也是有情人終成眷屬，只是在一起之後的兩個人會是怎樣一番情境呢？ 時隔多年，孔劉想像了一下崔漢傑和高恩燦的未來，說道：「兩個人結婚後生了3個孩子，我的感覺是這樣的。 他們也不會一直待在咖啡店裡，會搬到郊外去吧，住在一個有院子的家裡，和孩子們一起奔跑玩耍，還會養一隻拉布拉多。 」



雖然孔劉想像著《咖啡王子一號店》的美好未來，但對他來說人生角色卻是《鬼怪》中的金信，「金信是崔漢傑的進階版，是更成熟的一個角色，也是個很讓人心疼的人物，是我演過的所有角色中痛苦磨難最多的角色。 」





此外，《永生戰》講述時日無多的前情報機構特工閔基憲，與掌握永生秘密的世界上第一個克隆人徐福，以及試圖控制徐福的多方勢力之間發生的故事，將於12月23日在韓國上映。

「圖：YouTube、《咖啡王子一號店》、《鬼怪》」

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