太美好了！孔刘想象《咖啡王子一号店》汉杰♥恩灿婚后生活：生了3和孩子，还养了拉布拉多

男神孔刘做客YouTube《文明特级》，为和朴宝剑主演的电影《永生战》（港译：复制人徐福）做宣传，期间提到了自己的两部经典作品《咖啡王子一号店》和《鬼怪》。

《咖啡王子一号店》中孔刘扮演咖啡店店长崔汉杰，和女扮男装的店员高恩灿（尹恩惠 饰）上演了一段浪漫的爱情故事，大结局也是有情人终成眷属，只是在一起之后的两个人会是怎样一番情境呢？ 时隔多年，孔刘想像了一下崔汉杰和高恩灿的未来，说道：「两个人结婚后生了3个孩子，我的感觉是这样的。 他们也不会一直待在咖啡店里，会搬到郊外去吧，住在一个有院子的家里，和孩子们一起奔跑玩耍，还会养一只拉布拉多。 」



虽然孔刘想像著《咖啡王子一号店》的美好未来，但对他来说人生角色却是《鬼怪》中的金信，「金信是崔汉杰的进阶版，是更成熟的一个角色，也是个很让人心疼的人物，是我演过的所有角色中痛苦磨难最多的角色。 」





此外，《永生战》讲述时日无多的前情报机构特工闵基宪，与掌握永生秘密的世界上第一个克隆人徐福，以及试图控制徐福的多方势力之间发生的故事，将於12月23日在韩国上映。

「图：YouTube、《咖啡王子一号店》、《鬼怪》」

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