太冤了～金希澈＆Sandara Park被韓國網友指責「沒教養」！

太冤了～金希澈＆Sandara Park被韓國網友指責「沒教養」！

明星   2020年11月19日   星期四09:06   Rui   17

Super Junior金希澈和2NE1出身的Sandara Park因為說非敬語被全網痛批「沒教養」。

其實這次希澈和Sandara Park真的是太冤了！！！ 事情是這樣的，金希澈、Sandara Park和男演員李浩哲一起亮相《我家的熊孩子》，三人的對話在節目播出後引發熱議，全都是在問金希澈和Sandara Park為什麼要對李浩哲說非敬語，顯得很沒禮貌且美教養，不少熱心觀眾截圖通過私訊李浩哲說「Sandara和金希澈對浩哲叔叔太沒教養了」等。

原來是廣大觀眾誤以為李浩哲是三人中年紀最大的，在重視老幼尊卑的韓國人看來，金希澈和Sandara Park怎麼能對比自己年紀大的李浩哲說非敬語呢？ 而實際上Sandara Park和金希澈才是最冤枉的，明明李浩哲是三人中年紀最小的啊。 Sandara Park是大姐，1983年出生，1984年的金希澈也是哥哥，而李浩哲則是1985年出生的。

只能怪哥哥姐姐保養得太好，太受老天爺眷顧，歲月完全沒在他們身上留下印記，反倒是沒怎麼打扮的老幺看起來年紀最大，讓觀眾們都誤會了，把老幺看成叔叔，對李浩哲來說似乎更尷尬啊，哈哈哈~ Sandara Park安穩李浩哲說：「第二次見面覺得你看起來也蠻年輕的，很可愛。 」

「圖：《我家的熊孩子》」

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留言/評論
  • 對李浩哲最有印象是金師傅2裡討債的角色，演的超好但犧牲很大
    1小時前
  • 李浩哲第一次出演熊孩子的時候,跟希澈聊天就有提到這三個人的年紀 看起來越小的反而年紀越大啊 (希大83,Sandara 84,李浩哲85)
    50分前
  • 最沒教養的是網民
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  • 有看熊孩子就知，以前就說了三人年齡，網民感覺在開玩笑而已，可是記者無聊硬寫
    45分前
  • 希大是83啊！ 其實最沒教養的是網友
    1小時前
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