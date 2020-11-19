太冤了～金希澈＆Sandara Park被韩国网友指责「没教养」！

Super Junior金希澈和2NE1出身的Sandara Park因为说非敬语被全网痛批「没教养」。

其实这次希澈和Sandara Park真的是太冤了！！！ 事情是这样的，金希澈、Sandara Park和男演员李浩哲一起亮相《我家的熊孩子》，三人的对话在节目播出后引发热议，全都是在问金希澈和Sandara Park为什么要对李浩哲说非敬语，显得很没礼貌且美教养，不少热心观众截图通过私讯李浩哲说「Sandara和金希澈对浩哲叔叔太没教养了」等。



原来是广大观众误以为李浩哲是三人中年纪最大的，在重视老幼尊卑的韩国人看来，金希澈和Sandara Park怎么能对比自己年纪大的李浩哲说非敬语呢？ 而实际上Sandara Park和金希澈才是最冤枉的，明明李浩哲是三人中年纪最小的啊。 Sandara Park是大姐，1983年出生，1984年的金希澈也是哥哥，而李浩哲则是1985年出生的。



只能怪哥哥姐姐保养得太好，太受老天爷眷顾，岁月完全没在他们身上留下印记，反倒是没怎么打扮的老幺看起来年纪最大，让观众们都误会了，把老幺看成叔叔，对李浩哲来说似乎更尴尬啊，哈哈哈~ Sandara Park安稳李浩哲说：「第二次见面觉得你看起来也蛮年轻的，很可爱。 」



「图：《我家的熊孩子》」

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