出道就有粉絲名了！SM新女團「aespa」出道曲將在今日下午公開，官方粉絲名確定為「MY」

SM新女團「aespa」將在今日下午6點（韓國時間）公開出道曲《Black Mamba》音源、MV。

《Black Mamba》是以強烈的貝斯為基礎，充滿力量的舞曲，還有像唸咒語一樣抓耳的副歌。歌詞中用世界觀的故事講述講述aespa和ae連接，威脅世界的存在就是Black Mamba。



對於出道感想，KARINA表示：「還沒有實感，雖然有負擔，但想要盡快給大家展現好的歌曲、舞台。」GISELLE說：「太神奇了！看到這麼多人關心我，我想要更加努力，給大家展現我不斷進步的樣子。」



WINTER也說：「能夠給大家展示我現在為止練習的舞台，很感動又緊張，以後我會成為開朗又好面貌的aespa WINTER的，Fighting！」NINGNING：「非常感謝每次公開預告時，支持的粉絲們，想要快一點在舞台上唱歌跳舞，我們aespa會帶來精彩的舞台，希望大家可以一起享受。」



另外，aespa通過Vlive公開粉絲名「MY（The most precious friend）」含義是「最珍貴的朋友」。當中提到：「aespa的粉絲們是最珍貴的存在，因此將官方粉絲名定為MY。今後關於aespa的活動消息、日程等多樣內容，請通過粉絲俱樂部『MY』社區確認，請各位MY多多期待和關注。」



（圖：SM娛樂）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞