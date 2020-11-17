出道就有粉丝名了！SM新女团「aespa」出道曲将在今日下午公开，官方粉丝名确定为「MY」

SM新女团「aespa」将在今日下午6点（韩国时间）公开出道曲《Black Mamba》音源、MV。

《Black Mamba》是以强烈的贝斯为基础，充满力量的舞曲，还有像念咒语一样抓耳的副歌。歌词中用世界观的故事讲述讲述aespa和ae连接，威胁世界的存在就是Black Mamba。



对於出道感想，KARINA表示：「还没有实感，虽然有负担，但想要尽快给大家展现好的歌曲、舞台。」GISELLE说：「太神奇了！看到这么多人关心我，我想要更加努力，给大家展现我不断进步的样子。」



WINTER也说：「能够给大家展示我现在为止练习的舞台，很感动又紧张，以后我会成为开朗又好面貌的aespa WINTER的，Fighting！」NINGNING：「非常感谢每次公开预告时，支持的粉丝们，想要快一点在舞台上唱歌跳舞，我们aespa会带来精彩的舞台，希望大家可以一起享受。」



另外，aespa通过Vlive公开粉丝名「MY（The most precious friend）」含义是「最珍贵的朋友」。当中提到：「aespa的粉丝们是最珍贵的存在，因此将官方粉丝名定为MY。今后关於aespa的活动消息、日程等多样内容，请通过粉丝俱乐部『MY』社区确认，请各位MY多多期待和关注。」



（图：SM娱乐）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻