出道就有粉丝名了！SM新女团「aespa」出道曲将在今日下午公开，官方粉丝名确定为「MY」

出道就有粉丝名了！SM新女团「aespa」出道曲将在今日下午公开，官方粉丝名确定为「MY」

KPOP   2020年11月17日   星期二10:29   Yuan   80

SM新女团「aespa」将在今日下午6点（韩国时间）公开出道曲《Black Mamba》音源、MV。

《Black Mamba》是以强烈的贝斯为基础，充满力量的舞曲，还有像念咒语一样抓耳的副歌。歌词中用世界观的故事讲述讲述aespa和ae连接，威胁世界的存在就是Black Mamba。

对於出道感想，KARINA表示：「还没有实感，虽然有负担，但想要尽快给大家展现好的歌曲、舞台。」GISELLE说：「太神奇了！看到这么多人关心我，我想要更加努力，给大家展现我不断进步的样子。」

WINTER也说：「能够给大家展示我现在为止练习的舞台，很感动又紧张，以后我会成为开朗又好面貌的aespa WINTER的，Fighting！」NINGNING：「非常感谢每次公开预告时，支持的粉丝们，想要快一点在舞台上唱歌跳舞，我们aespa会带来精彩的舞台，希望大家可以一起享受。」

另外，aespa通过Vlive公开粉丝名「MY（The most precious friend）」含义是「最珍贵的朋友」。当中提到：「aespa的粉丝们是最珍贵的存在，因此将官方粉丝名定为MY。今后关於aespa的活动消息、日程等多样内容，请通过粉丝俱乐部『MY』社区确认，请各位MY多多期待和关注。」

（图：SM娱乐）

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留言/评论
  • 倪荔珍
    「能獲得這個獎都是"MY"的功勞」😂🤣👏👏👏看來aespa手燈也會光速般的出現了~😒
    2小时前
  • 自我感覺良好的女團
    3小时前
  • 誇張 還沒出道就有粉絲名 會不會太有自信.... 替涵數覺得可惜😭😭
    51分前
  • 右邊的照片，前面一對姐妹，後面一對姐妹……
    1小时前
  • 哇 啃...sm😠 函數幾年才有粉絲名
    3小时前
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