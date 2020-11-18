這算是情侶物品吧！因同款太多而被質疑熱戀的NCT泰容和RED VELVET Yeri

SM娛樂又出了一對社內CP？

11月8日，韓網PANN社區一個題為「這是情侶物品沒錯吧」的貼文引發了廣大網民的關注，閱讀量有23萬之多和上百條留言。 PO主貼出多張照片，指出Red Velvet的老么Yeri和NCT的隊長泰容有不少相同物品，有次猜測兩人是在談戀愛。

1. 兩人佩戴過同款針織帽



2. 兩人都有這款兔子玩偶



3. 兩人曾使用過同款B牌小熊掛件



有網友同意PO主的猜測，留言表示：「1、2樣就算了，三個以上重合的話確實....」、「SM喜歡本來就社內戀愛啊」、「對，就是在談戀愛吧」。

不過也有知情網友反駁PO主，指出上述猜測毫無根據，稱：「帽子是品牌方讚助的，並非Yeri自己買的。 兔子玩偶是泰容自己的，因為經常腰疼，而用來墊腰的。 Yeri的兔子則是錄音室的裝飾品，其實是錄音室PD的。 最後小熊掛件是非常出名的搭配單品，NCT其他人也收到了同樣的禮物，Yeri、Heize、太妍也有。 」



其實這已經不是Yeri和泰容第一次爆出戀愛出爆門，早在2年前傳過，當時網友甚至列舉了7大疑點，包括：用相同的杯子蛋糕擺出相似的POSE拍照、兩人不約而同提到想成為消防員、擁有同款護照夾等等。 其中最關鍵的證據，便是Yeri的手機桌面，被指出「就是泰容的照片」。 對於當時的爆料，大部份粉絲都不以為然，吐槽是爆料人想太多。



「圖：Yeri IG、泰容IG、PANN」

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