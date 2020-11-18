这算是情侣物品吧！因同款太多而被质疑热恋的NCT泰容和RED VELVET Yeri

SM娱乐又出了一对社内CP？

11月8日，韩网PANN社区一个题为「这是情侣物品没错吧」的贴文引发了广大网民的关注，阅读量有23万之多和上百条留言。 PO主贴出多张照片，指出Red Velvet的老么Yeri和NCT的队长泰容有不少相同物品，有次猜测两人是在谈恋爱。

1. 两人佩戴过同款针织帽



2. 两人都有这款兔子玩偶



3. 两人曾使用过同款B牌小熊挂件



有网友同意PO主的猜测，留言表示：「1、2样就算了，三个以上重合的话确实....」、「SM喜欢本来就社内恋爱啊」、「对，就是在谈恋爱吧」。

不过也有知情网友反驳PO主，指出上述猜测毫无根据，称：「帽子是品牌方赞助的，并非Yeri自己买的。 兔子玩偶是泰容自己的，因为经常腰疼，而用来垫腰的。 Yeri的兔子则是录音室的装饰品，其实是录音室PD的。 最后小熊挂件是非常出名的搭配单品，NCT其他人也收到了同样的礼物，Yeri、Heize、太妍也有。 」



其实这已经不是Yeri和泰容第一次爆出恋爱出爆门，早在2年前传过，当时网友甚至列举了7大疑点，包括：用相同的杯子蛋糕摆出相似的POSE拍照、两人不约而同提到想成为消防员、拥有同款护照夹等等。 其中最关键的证据，便是Yeri的手机桌面，被指出「就是泰容的照片」。 对於当时的爆料，大部份粉丝都不以为然，吐槽是爆料人想太多。



「图：Yeri IG、泰容IG、PANN」

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