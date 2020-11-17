Naver創始人的兒子「LØREN」以歌手身份正式出道！曾出演BLACKPINK《Lovesick Girls》MV男主角

Naver的創始人兼全球投資負責人李海鎮（音，이해진）的兒子李升洲（音，이승주）以「LØREN」作為藝名，以歌手身份正式出道。

13日，通過YG旗下廠牌The Black Label公開出道曲《EMPTY TRASH》音源、MV，他不僅負責作詞、作曲、編曲，還演奏所有樂器。



他和BLACKPINK也有著與衆不同的緣分，在BLACKPINK的首張正規專輯《THE ALBUM》中，他參與了《Pretty Savage》、《Lovesick Girls》和《You Never Know》的作詞，還出演《Lovesick Girls》MV的男主角。



雖然The Black Label通過官方SNS宣傳LØREN的出道曲，但他並不是旗下的歌手。The Black Label方面表示：「LØREN並不是The Black Label旗下的歌手，就像製作宣美的《Gashina》一樣，這只是我們進行的項目之一。」有興趣的朋友，可以去聽聽他的歌哦！



（圖：IG@lorenisalone、IG@oses_are_rosi、BLACKPINK《Lovesick Girls》MV）

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