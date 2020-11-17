Naver创始人的儿子「LØREN」以歌手身份正式出道！曾出演BLACKPINK《Lovesick Girls》MV男主角

Naver的创始人兼全球投资负责人李海镇（音，이해진）的儿子李升洲（音，이승주）以「LØREN」作为艺名，以歌手身份正式出道。

13日，通过YG旗下厂牌The Black Label公开出道曲《EMPTY TRASH》音源、MV，他不仅负责作词、作曲、编曲，还演奏所有乐器。



他和BLACKPINK也有著与衆不同的缘分，在BLACKPINK的首张正规专辑《THE ALBUM》中，他参与了《Pretty Savage》、《Lovesick Girls》和《You Never Know》的作词，还出演《Lovesick Girls》MV的男主角。



虽然The Black Label通过官方SNS宣传LØREN的出道曲，但他并不是旗下的歌手。The Black Label方面表示：「LØREN并不是The Black Label旗下的歌手，就像制作宣美的《Gashina》一样，这只是我们进行的项目之一。」有兴趣的朋友，可以去听听他的歌哦！



（图：IG@lorenisalone、IG@oses_are_rosi、BLACKPINK《Lovesick Girls》MV）

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