《Running Man》宋智孝、全昭旻表情都超痛苦！橡皮筋遊戲引發爭議，網友：「看起來太危險了」

15日播出的《Running Man》由金秀勇、南昶熙、Apink普美＆南珠、SEVENTEEN珉奎＆Hoshi作為嘉賓出演。

這集先統計每隊成員的年齡，並去擁有30年以上歷史的老字號食堂，而食堂的年份將會從隊伍裡的年齡減去，最終全員成為0歲的隊伍獲勝。到達食堂之後，將會通過任務來決定減去年齡的順序。



當中有個任務是「橡皮筋緊緊」，在臉上套上更多橡皮筋的人勝利。為了獲得勝利，大家都非常拼命，梁世燦：「很疼啊！」宋智孝也說：「這比想像中勒的還要緊啊！」全昭旻還套到眼睛都睜不開，所有人弄完臉都超紅。



節目播出之後，這個遊戲也引發虐待爭議，網友們紛紛表示：「危險的遊戲，拜託別弄了」、「眼睛、鼻子和嘴巴看起來都很危險」、「有點擔心我們孩子」、「什麼啊？幹嘛這個樣子」、「加害型綜藝」、「看起來太危險了，臉蛋怎麼辦」、「EVENTEEN也做了？真火大」、「看起來好嚇人，臉都變形了」、「繞那麼多橡皮筋，都能炸開西瓜了」等等。



下一期預告中，這個任務也出現。這麼危險的遊戲...製作組還是不要做啊！



（圖：SBS《Running Man》）

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