《Running Man》宋智孝、全昭旻表情都超痛苦！橡皮筋游戏引发争议，网友：「看起来太危险了」

15日播出的《Running Man》由金秀勇、南昶熙、Apink普美＆南珠、SEVENTEEN珉奎＆Hoshi作为嘉宾出演。

这集先统计每队成员的年龄，并去拥有30年以上历史的老字号食堂，而食堂的年份将会从队伍里的年龄减去，最终全员成为0岁的队伍获胜。到达食堂之后，将会通过任务来决定减去年龄的顺序。



当中有个任务是「橡皮筋紧紧」，在脸上套上更多橡皮筋的人胜利。为了获得胜利，大家都非常拼命，梁世灿：「很疼啊！」宋智孝也说：「这比想像中勒的还要紧啊！」全昭旻还套到眼睛都睁不开，所有人弄完脸都超红。



节目播出之后，这个游戏也引发虐待争议，网友们纷纷表示：「危险的游戏，拜托别弄了」、「眼睛、鼻子和嘴巴看起来都很危险」、「有点担心我们孩子」、「什么啊？干嘛这个样子」、「加害型综艺」、「看起来太危险了，脸蛋怎么办」、「EVENTEEN也做了？真火大」、「看起来好吓人，脸都变形了」、「绕那么多橡皮筋，都能炸开西瓜了」等等。



下一期预告中，这个任务也出现。这么危险的游戏...制作组还是不要做啊！



（图：SBS《Running Man》）

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