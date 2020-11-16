金希澈突然自曝已舉辦了婚禮：這是一場不得已的聯姻

Super Junior金希澈突然自爆結婚了，還感謝前去參加他婚禮的賓客們。

15日，金希澈在個人IG上寫道：「再次感謝今天忙中抽空來參加我婚禮的所有賓客們。」什麼？歐巴就這樣靜悄悄結婚了，粉絲們怎麼一點消息都沒得到？？？？

這一切因金希澈貼出的遊戲截圖解開了謎底，原來是遊戲中的婚禮啊。金希澈還說：「大家看我的表情就知道，這是一場為了提升攻擊力的聯姻，我實在沒辦法不結...婚禮結束了，我的心情也就這樣，心裡滿是空虛，連婚禮場地都是我定的，9999圓婚訊報道也是我給的錢！」



搞笑的是金希澈還在文字後面連發了數個Hashtag #東方不敗 #攻擊力提升之後立刻就離婚 #我結婚的話我媽就要退出《我家的熊孩子》了，嗚嗚嗚等，順便還提到了出演《我家的熊孩子》的媽媽金順子女士。



歐巴已經到了結婚的年紀，結婚無可厚非，但粉絲們真心希望婚禮不要瞞著大家，不要像這次一樣婚禮結束之後才通知，真的讓大家嚇一跳。得知原來是一場遊戲裡的虛擬婚姻後，粉絲們也大方地送上祝福，表示：「哥哥，新婚快樂」、「歐巴，你想要笑死我啊」、「哈哈哈哈，你瘋了」等。



「圖：金希澈IG」

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