金希澈突然自曝已举办了婚礼：这是一场不得已的联姻

Super Junior金希澈突然自爆结婚了，还感谢前去参加他婚礼的宾客们。

15日，金希澈在个人IG上写道：「再次感谢今天忙中抽空来参加我婚礼的所有宾客们。」什么？欧巴就这样静悄悄结婚了，粉丝们怎么一点消息都没得到？？？？

这一切因金希澈贴出的游戏截图解开了谜底，原来是游戏中的婚礼啊。金希澈还说：「大家看我的表情就知道，这是一场为了提升攻击力的联姻，我实在没办法不结...婚礼结束了，我的心情也就这样，心里满是空虚，连婚礼场地都是我定的，9999圆婚讯报道也是我给的钱！」



搞笑的是金希澈还在文字后面连发了数个Hashtag #东方不败 #攻击力提升之后立刻就离婚 #我结婚的话我妈就要退出《我家的熊孩子》了，呜呜呜等，顺便还提到了出演《我家的熊孩子》的妈妈金顺子女士。



欧巴已经到了结婚的年纪，结婚无可厚非，但粉丝们真心希望婚礼不要瞒著大家，不要像这次一样婚礼结束之后才通知，真的让大家吓一跳。得知原来是一场游戏里的虚拟婚姻后，粉丝们也大方地送上祝福，表示：「哥哥，新婚快乐」、「欧巴，你想要笑死我啊」、「哈哈哈哈，你疯了」等。



「图：金希澈IG」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻