【有片】aespa《Black Mamba》MV被韓網罵慘：這都什麼拍攝角度，麻煩給她們穿上褲子

SM娛樂重磅打造的新女團aespa即將出道，關於成員的宣傳照、出道曲MV預告等也陸續公開，吸引了大批網友的關注。

aesap由WINTER、KARINA、寧寧和GISELLE4名女生組成，萬眾矚目的出道曲《Black Mamba》預告發佈之後，依舊是「爭議」不斷。 先是批評KARINA一個人佔盡了MV的2/3，被指是「皇族待遇」，對其他成員不公平。 接著，《Black Mamba》MV預告某些畫面疑似抄襲了K/DA，引得眾人吐槽SM娛樂是否是江郎才盡，都鬧出了「抄襲」這一套。



而最讓人不解的就是MV的拍攝角度問題，這是一支平均年齡僅20.2歲的年輕女團，老幺寧寧甚至還是一名未成年者。而我們在MV裡看到了什麼？ 成員們穿著超短熱舞，其中一個舞蹈動作中，眾人蹲坐在地上扭轉上半身，角度正好對準了成員們的下半身，安全褲被一覽無餘。 後排的GISELLE所穿的安全褲和膚色幾乎無差別，猛一看真的會引發誤解，讓網友們看得很不舒服。（問題在13秒處）



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有網友拿出了ITZY的MV作比對，兩隊有相似的趴地、劈腿的舞蹈動作。 ITZY的成員們所穿的短褲是正常的褲長，無論怎麼舞動，都不會走光。 某些鏡頭中，站在最前方的禮志甚至還穿著長褲。



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這樣一對比，aespa的角度問題就更加明顯了，更是引爆了韓網的爭議，不少網友指責：「這都什麼年代了，還玩物化女性這一套」、「不能給孩子們穿上褲子嗎」、「aespa是 無辜的，她們只是被要求那樣穿」、「女團成員真可憐」、「這不是想像力，角度太明顯了，想裝作看不到都難」、「SM是瘋了吧，讓未成年穿成這樣跳舞」等。

aespa算是一支自帶話題的女團。 近1個月的出道宣傳期伴隨著各類爭議，真心不希望一隻打造了多年的女團走「營銷團」路線。

「圖：theqoo、ITZY、vespa」

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