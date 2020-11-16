【有片】aespa《Black Mamba》MV被韩网骂惨：这都什么拍摄角度，麻烦给她们穿上裤子

SM娱乐重磅打造的新女团aespa即将出道，关於成员的宣传照、出道曲MV预告等也陆续公开，吸引了大批网友的关注。

aesap由WINTER、KARINA、宁宁和GISELLE4名女生组成，万众瞩目的出道曲《Black Mamba》预告发布之后，依旧是「争议」不断。 先是批评KARINA一个人占尽了MV的2/3，被指是「皇族待遇」，对其他成员不公平。 接著，《Black Mamba》MV预告某些画面疑似抄袭了K/DA，引得众人吐槽SM娱乐是否是江郎才尽，都闹出了「抄袭」这一套。



而最让人不解的就是MV的拍摄角度问题，这是一支平均年龄仅20.2岁的年轻女团，老幺宁宁甚至还是一名未成年者。而我们在MV里看到了什么？ 成员们穿著超短热舞，其中一个舞蹈动作中，众人蹲坐在地上扭转上半身，角度正好对准了成员们的下半身，安全裤被一览无余。 后排的GISELLE所穿的安全裤和肤色几乎无差别，猛一看真的会引发误解，让网友们看得很不舒服。（问题在13秒处）



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有网友拿出了ITZY的MV作比对，两队有相似的趴地、劈腿的舞蹈动作。 ITZY的成员们所穿的短裤是正常的裤长，无论怎么舞动，都不会走光。 某些镜头中，站在最前方的礼志甚至还穿著长裤。



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这样一对比，aespa的角度问题就更加明显了，更是引爆了韩网的争议，不少网友指责：「这都什么年代了，还玩物化女性这一套」、「不能给孩子们穿上裤子吗」、「aespa是 无辜的，她们只是被要求那样穿」、「女团成员真可怜」、「这不是想像力，角度太明显了，想装作看不到都难」、「SM是疯了吧，让未成年穿成这样跳舞」等。

aespa算是一支自带话题的女团。 近1个月的出道宣传期伴随著各类争议，真心不希望一只打造了多年的女团走「营销团」路线。

「图：theqoo、ITZY、vespa」

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