【韩网热议】SM新女团「aespa」出道曲《Black Mamba》MV预告公开，被指出抄袭虚拟女团K/DA

SM新女团「aespa」由KARINA、GISELLE、WINTER、NINGNING 4位成员组成。

因为是SM时隔六年推出的女团，因此有著超高讨论度。她们将在11月17日正式出道，16日公开出道曲《Black Mamba》MV预告，不过...在网路上引发抄袭争议。



首先，有网友指出《Black Mamba》的MV有许多场景会让人联想到《英雄联盟》虚拟女团K/DA的《POP/STARS》。



而德国视觉艺术家Vacades（Timo Helgert）通过IG限时动态发文（目前已经删除）：「我收到很多讯息，他们没有经过我的同意，我们也没有合作，看上去像是抄袭了。」当中提到的是地铁、蛇这两个场景，更附上他之前的作品。



不少网友也表示：「各方面都抄袭...质量也下降很多」、「能重叠这么多内容也是不容易」、「这真的太夸张了」、「在地铁出现黑色的蛇？这应该不常见吧」、「我们公司真的要完蛋了」、「SM干嘛这样啊」、「难怪风格也像模仿K/DA一样」等等，目前SM还没有回应。



另外，aespa将在19日下午6点（韩国时间）在Youtube的aespa频道，首次公开出道曲《Black Mamba》舞台。这次舞台将以Camera working和AR技术结合，打造充满幻想空间的背景，展现成员们充满活力的表演。



（图：Youtube＠aespa、SM娱乐、The qoo）

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