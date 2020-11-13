BTS防彈少年團RM最終投向「薄荷色巧克力派」懷抱？！粉絲笑說：你們是不是收買了他XD

BTS防彈少年團隊長RM「狠心」地背叛了「反薄荷色巧克力派」。

ARMY們都知道，RM是著名的「反薄荷色巧克力派」成員，全身心都在抗拒著薄荷巧克力，更說出了「 薄荷巧克力是必須消除的對象」、「把牙膏味道和巧克力混一起是在褻瀆神聖的巧克力」、「吃它就像是在刷牙」等名言。



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然而最近的他卻突然公開轉向支持「薄荷色巧克力派」，驚人的態度轉變讓粉絲們「慌」到不知錯所。 一切都要從防彈少年團當上B品牌的代言人開始，RM態度出現了大轉變。



品牌採訪中，RM臉不紅心不跳地說出了「代言之後就愛上了薄荷巧克力」這樣的衝擊性發言。



而11月10日公開的團隊Season's Greeting中，RM更是冠上了「獨孤薄巧」之名，公開向「反薄巧」一派「宣戰」，表示「我的夢想是剷除所有 '反薄合巧克力派'的人」，讓原本和RM站在同一陣線的粉絲們產生了強烈「背叛感」。





深深覺得被RM「背叛」的「反薄巧派」調侃RM最終還是屈服於資本主義，低頭了，稱：「B品牌，你是不是收買了RM」、「終歸是逃不過資本主義的」、「心累，人生怎麼能這樣」等。

「圖：BTS YouTube頻道、NATE PHOTOS、R品牌冰淇淋」

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