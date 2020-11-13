BTS防弹少年团RM最终投向「薄荷色巧克力派」怀抱？！粉丝笑说：你们是不是收买了他XD

BTS防弹少年团队长RM「狠心」地背叛了「反薄荷色巧克力派」。

ARMY们都知道，RM是著名的「反薄荷色巧克力派」成员，全身心都在抗拒著薄荷巧克力，更说出了「 薄荷巧克力是必须消除的对象」、「把牙膏味道和巧克力混一起是在亵渎神圣的巧克力」、「吃它就像是在刷牙」等名言。



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然而最近的他却突然公开转向支持「薄荷色巧克力派」，惊人的态度转变让粉丝们「慌」到不知错所。 一切都要从防弹少年团当上B品牌的代言人开始，RM态度出现了大转变。



品牌采访中，RM脸不红心不跳地说出了「代言之后就爱上了薄荷巧克力」这样的冲击性发言。



而11月10日公开的团队Season's Greeting中，RM更是冠上了「独孤薄巧」之名，公开向「反薄巧」一派「宣战」，表示「我的梦想是铲除所有 '反薄合巧克力派'的人」，让原本和RM站在同一阵线的粉丝们产生了强烈「背叛感」。





深深觉得被RM「背叛」的「反薄巧派」调侃RM最终还是屈服於资本主义，低头了，称：「B品牌，你是不是收买了RM」、「终归是逃不过资本主义的」、「心累，人生怎么能这样」等。

「图：BTS YouTube频道、NATE PHOTOS、R品牌冰淇淋」

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