電影《儲物櫃女孩》、《永生戰》劇照：被「鬼怪夫婦」守護的朴寶劍，過了5年依舊是少年啊！

網友：這次一定要守護住！

電影《永生戰》（韓譯：《徐福》、港譯：《複製人徐福》）講述人類最初的複製人徐福（朴寶劍 飾）從被製造出來至今仍未離開過實驗室一步，前情報要員卻已時日無多的基憲（孔劉 飾）接下了生涯中最後的任務，要保護徐福移動到安全的地方，面對各方勢力的追擊，永生不死的徐福與生命即將走到盡頭的基憲，展開了意想不到的旅程。



近日，有網友把電影《儲物櫃女孩》（又譯：《中國城》）的劇照和《永生戰》的劇照放在一起，剛好是「鬼怪夫婦」金高銀、孔劉在保護朴寶劍，甚至還有網友P上《哈利波特》的咒語Riddikulus和Alohomora。



（延伸閱讀：給世界上...最...帥的演員！金高銀為正在拍攝電影《徐福》的孔劉、朴寶劍送應援咖啡車！）

這也讓不少網友回應：「是鬼怪夫婦啊」、「咒語好像太和平」、「之前《鬼怪》金高銀還建議陰間使者改名朴寶劍」、「這次一定要守護住」、「『寶劍』一定要守護好，畢竟是好不容易拔出來的」、「一家三口嗎」、「過了5年朴寶劍依舊是少年」等等。而《儲物櫃女孩》真的很悲傷，小編也希望這次可以守護住啊 ㅠㅠ



（圖：電影《徐福》、《儲物櫃女孩》、tvN《鬼怪》）

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