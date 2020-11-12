电影《储物柜女孩》、《永生战》剧照：被「鬼怪夫妇」守护的朴宝剑，过了5年依旧是少年啊！

网友：这次一定要守护住！

电影《永生战》（韩译：《徐福》、港译：《复制人徐福》）讲述人类最初的复制人徐福（朴宝剑 饰）从被制造出来至今仍未离开过实验室一步，前情报要员却已时日无多的基宪（孔刘 饰）接下了生涯中最后的任务，要保护徐福移动到安全的地方，面对各方势力的追击，永生不死的徐福与生命即将走到尽头的基宪，展开了意想不到的旅程。



近日，有网友把电影《储物柜女孩》（又译：《中国城》）的剧照和《永生战》的剧照放在一起，刚好是「鬼怪夫妇」金高银、孔刘在保护朴宝剑，甚至还有网友P上《哈利波特》的咒语Riddikulus和Alohomora。



（延伸阅读：给世界上...最...帅的演员！金高银为正在拍摄电影《徐福》的孔刘、朴宝剑送应援咖啡车！）

这也让不少网友回应：「是鬼怪夫妇啊」、「咒语好像太和平」、「之前《鬼怪》金高银还建议阴间使者改名朴宝剑」、「这次一定要守护住」、「『宝剑』一定要守护好，毕竟是好不容易拔出来的」、「一家三口吗」、「过了5年朴宝剑依旧是少年」等等。而《储物柜女孩》真的很悲伤，小编也希望这次可以守护住啊 ㅠㅠ



（图：电影《徐福》、《储物柜女孩》、tvN《鬼怪》）

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