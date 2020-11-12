「真的太有女人味了♥」來回顧韓孝周在電影《愛上變身情人》中經典場面：鉛筆扎頭髮

2015年上映的韓國電影《愛上變身情人》（《內在美》、《我的變身男友》），當中的女主角韓孝周實在太美了～

影片改編自英特爾與東芝合拍的短片廣告《The Beauty Inside》，講述了一覺醒來就會變成性別、年齡、國籍與前一天完全不同的禹鎮和愛他的女人麗秀之間的故事。韓孝周扮演的就是女主角麗秀，她的亮相，自帶大特寫和暖色調，典型的女神出場。



最讓人印象深刻的就是那出韓孝周和朴敘俊一起吃壽司，韓孝周用鉛筆盤頭髮的場景了，不僅迷倒萬千男觀眾，就連女生都難逃她的灑脫魅力。那場戲中，原本披著頭髮的韓孝周，為了好好吃飯將頭髮挽起來，並用鉛筆固定，舉手投足之間充滿了溫婉和優雅味道，看得男觀眾們很是心動，還被他們選為影片裡的最佳場景。據說電影播出後很多女生都在男友前模仿。



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不過，韓孝周透露比起「魅惑」觀眾這項任務，用鉛筆盤頭才是最難的，真的沒有想像中容易。 而該場景還是因為導演某次和韓孝周吃飯時，見到她扎頭髮的樣子，完全被她驚豔到，才設計了相關場景放到電影中。



再次感歎下韓孝周在影片中真的是太溫婉柔美了。

「圖：《愛上變身情人》截圖」

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