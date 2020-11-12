「真的太有女人味了♥」来回顾韩孝周在电影《爱上变身情人》中经典场面：铅笔扎头发

2015年上映的韩国电影《爱上变身情人》（《内在美》、《我的变身男友》），当中的女主角韩孝周实在太美了～

影片改编自英特尔与东芝合拍的短片广告《The Beauty Inside》，讲述了一觉醒来就会变成性别、年龄、国籍与前一天完全不同的禹镇和爱他的女人丽秀之间的故事。韩孝周扮演的就是女主角丽秀，她的亮相，自带大特写和暖色调，典型的女神出场。



最让人印象深刻的就是那出韩孝周和朴叙俊一起吃寿司，韩孝周用铅笔盘头发的场景了，不仅迷倒万千男观众，就连女生都难逃她的洒脱魅力。那场戏中，原本披著头发的韩孝周，为了好好吃饭将头发挽起来，并用铅笔固定，举手投足之间充满了温婉和优雅味道，看得男观众们很是心动，还被他们选为影片里的最佳场景。据说电影播出后很多女生都在男友前模仿。



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不过，韩孝周透露比起「魅惑」观众这项任务，用铅笔盘头才是最难的，真的没有想像中容易。 而该场景还是因为导演某次和韩孝周吃饭时，见到她扎头发的样子，完全被她惊艳到，才设计了相关场景放到电影中。



再次感叹下韩孝周在影片中真的是太温婉柔美了。

「图：《爱上变身情人》截图」

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