看來金宣虎也是個「粉絲傻瓜」！不告訴粉絲香水牌子原因：不想讓粉絲花錢啦～

集帥氣與呆萌為一體的新寶藏男孩金宣虎還是個實實在在的「粉絲傻瓜」。

因為《Start-Up》男二號「韓志平」一角而人氣大爆發的金宣虎俘獲了廣大女觀眾的芳心，是大家的「現任男友」。 最近他就通過直播和粉絲互動，展現了貼心一面。閒聊的過程中，有粉絲問金宣虎喜歡什麼樣的香水，他一本正經地回答：「請不要問我香水的問題，我都混著用，不知道品牌。 」



明明是個暖男，怎麼回答如此冷冰冰? 其實差不多1年前，金宣虎也被問過類似的問題，當時的他就稱：「說了香水的話牌子，會有粉絲買來送我，很感謝粉絲的心，但收下禮物的話讓我有壓力，大家就來看我的演出或者給我寫信吧，大家的來信我都會看，這些就足以讓我幸福了。心意並不一定要用錢來表達。 」

原來金宣虎並不是對粉絲的提問不耐煩，而是真心不想讓粉絲為他花錢，一心一意為考慮粉絲的正能量帥哥，太讓人喜歡了。



그로부터 약 1년 후•••

결국 안알랴줫다고 합니다 pic.twitter.com/YXYMgLk6Fg — (@preferseonho58) November 7, 2020

圖源：tvN、S.A.L.T. Entertainment

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