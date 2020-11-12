看来金宣虎也是个「粉丝傻瓜」！不告诉粉丝香水牌子原因：不想让粉丝花钱啦～

集帅气与呆萌为一体的新宝藏男孩金宣虎还是个实实在在的「粉丝傻瓜」。

因为《Start-Up》男二号「韩志平」一角而人气大爆发的金宣虎俘获了广大女观众的芳心，是大家的「现任男友」。 最近他就通过直播和粉丝互动，展现了贴心一面。闲聊的过程中，有粉丝问金宣虎喜欢什么样的香水，他一本正经地回答：「请不要问我香水的问题，我都混著用，不知道品牌。 」



明明是个暖男，怎么回答如此冷冰冰? 其实差不多1年前，金宣虎也被问过类似的问题，当时的他就称：「说了香水的话牌子，会有粉丝买来送我，很感谢粉丝的心，但收下礼物的话让我有压力，大家就来看我的演出或者给我写信吧，大家的来信我都会看，这些就足以让我幸福了。心意并不一定要用钱来表达。 」

原来金宣虎并不是对粉丝的提问不耐烦，而是真心不想让粉丝为他花钱，一心一意为考虑粉丝的正能量帅哥，太让人喜欢了。



그로부터 약 1년 후•••

결국 안알랴줫다고 합니다 pic.twitter.com/YXYMgLk6Fg — (@preferseonho58) November 7, 2020

图源：tvN、S.A.L.T. Entertainment

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