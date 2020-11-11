首波名單出爐！2020MAMA出演團體BTS、Seventeen、TWICE、NCT、IZ*ONE

如此堪比年末頒獎典禮的陣容，很快就會在12月6號登場了！

今年改由線上直播的《2020 MAMA》，主題訂為「NEW-TOPIA」，而10號Mnet也公布了首波出演名單，包含Seventeen、TWICE、NCT、IZ*ONE等偶像團體，都會為MAMA帶來經菜的舞台表演～

從一出道就從站過MAMA舞台的Seventeen，近年來迅速累積許多人氣，而且特別專輯《; [Semicolon]》更是賣出好成績；另外也是剛推出新專輯的TWICE，也曾在MAMA上拿下14座獎盃，將會帶來什麼樣的演出備受期待。





上一次參加MAMA是2017年的NCT，將帶著正規二輯回歸；還有宣布12月將回歸的IZ*ONE，應該都能看見兩組團體新歌的表演舞台～





另外還有日前就宣布會參加演出的BTS，也會帶來新歌的演出，如此堅強的陣容，光是看名單就開始期待，所以記得不要錯過《2020 MAMA》12月6號的精采直播喔！

(圖片或影片來源：IG@saythename_17、IG@twicetagram、IG@nct

、IG@bts.bighitofficial、tvN、Stone Music)

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