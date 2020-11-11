首波名单出炉！2020MAMA出演团体BTS、Seventeen、TWICE、NCT、IZ*ONE

如此堪比年末颁奖典礼的阵容，很快就会在12月6号登场了！

今年改由线上直播的《2020 MAMA》，主题订为「NEW-TOPIA」，而10号Mnet也公布了首波出演名单，包含Seventeen、TWICE、NCT、IZ*ONE等偶像团体，都会为MAMA带来经菜的舞台表演～

从一出道就从站过MAMA舞台的Seventeen，近年来迅速累积许多人气，而且特别专辑《; [Semicolon]》更是卖出好成绩；另外也是刚推出新专辑的TWICE，也曾在MAMA上拿下14座奖杯，将会带来什么样的演出备受期待。





上一次参加MAMA是2017年的NCT，将带著正规二辑回归；还有宣布12月将回归的IZ*ONE，应该都能看见两组团体新歌的表演舞台～





另外还有日前就宣布会参加演出的BTS，也会带来新歌的演出，如此坚强的阵容，光是看名单就开始期待，所以记得不要错过《2020 MAMA》12月6号的精采直播喔！

(图片或影片来源：IG@saythename_17、IG@twicetagram、IG@nct

、IG@bts.bighitofficial、tvN、Stone Music)

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