申惠善、金正贤、裴宗玉《哲仁王后》人物海报大搞创意设计成「宫廷版Instagram」

目前还传出制作组真的替人物们创办了IG！

由申惠善、金正贤、裴宗玉与金太佑主演，融合史剧与喜剧的《哲仁王后》，剧情大玩穿越时空、男生附在女生身上……等等有趣情节，连人物海报也要古今融合，设计成宫廷版Instagram「人手诧捄览」（Instagram直翻成韩文再写作汉字），藏有许多巧思。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！

▼中殿（金昭荣）／申惠善 饰



ID：fake_ cowdragon #中殿Stagram #金昭荣 #其实是_张奉焕 #申惠善

「虽然会受到打击，但尽量降低。我其实是男人啊！」照片中中殿娘娘打扮典雅，却摆出了耍帅（中二？）姿势，他精致的妆容底下，其实是副男儿灵魂啊！娘娘连ID也要设为「fake_ cowdragon」，双关语告诉大家他其实是「假昭荣」（昭荣原文소용，字面上拆开就是「牛」与「龙」），真实身分是青瓦台主厨张奉焕。

▼哲宗／金正贤 饰



ID：king. ironbell1831 #双面君王 #观察Stagram #哲宗 #金正贤

哲宗表面上是扶不起的阿斗、魁儡君王，实际上心思敏锐且坚毅。照片中眼神黯淡的他陷入沉思，因为他看穿了来自另个世界的金昭荣：「中殿比谁都还奇怪，彷佛从另一个世界过来一般」。两个人关系会如何变化？同志爱（？）的发展引人期待。哲宗的ID巧妙谐音了「铁」与「钟」（哲宗原文철종，字面拆开就是「铁」与「钟」），而1831是他的出生年分。

▼纯元王后／裴宗玉 饰



ID：Queen.soon1 #大王大妃 #童颜Stagram #纯元王后 #裴宗玉

大王大妃纯元王后是前任君王纯祖的王后，虽然是为了巩固权力而扶植哲宗的人物，但她却说：「要维持青春美丽的秘诀，就是守住权力」，还有「童颜Stagram」的Hashtag令人喷笑，原来大妃娘娘心肠不恶，思想如此相当单纯可爱是吗？她的ID也很新潮写作「soon1」，是用「纯元」（순원）罗马拼音「Soon One」改写，其中，汉字「元」也同时有「首」、「起始」的意思，对应数字「1」亦可以说是意译。

▼金左根／金太佑 饰



ID：left-guen.kim #权力中心 #指鹿为马 #金左根 #金太佑

Hashtag中的成语「指鹿为马」为颠倒是非的意思，金左根为宫中权力中心，还是纯元王后的弟弟，他严肃的说：「对於我们来说，比起谁是谁，做还不做更重要」他会为哲宗的王位带来何种威胁？金左根ID也有趣的将根字意译写成「left-」（左边的）。

《哲仁王后》制作团队表示，生活在现代的自由奔放的虚势男张奉焕，穿越到了严格的纪律生活的中殿身体里制造许多无法预知的状况，会带来许多新颖的笑点，「请大家期待在宫中掀起新风潮的『那个世界中殿』，和因为他产生变化的『双面君王』哲宗，之间的灵魂出窍的绯闻」。

海报发布后不久，还有粉丝发现IG上有疑似制作组替人物们创办的IG「zzang_cowdragon」与「iron_bell_2」。zzang_cowdragon名字写金昭荣，职业写主厨，介绍栏写道：「我心里好像有了另个世界的人 #中殿Stagram START」，iron_bell_2则老实写自己是「朝鲜第25代君王，本名李元范」。



《哲仁王后》将在12月12日每周六日於tvN韩国时间晚间9点首播，目前海外网友期待度相当高，而韩国国内仍有些许抵制声浪（因原著小说作者其他作品贬低高丽人）。

（图：tvN）

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