金宣虎也有卑微的時刻！服役期間女友變心，下跪3小時求挽回都沒用

新任寶藏男孩金宣虎憑藉《Start-Up》中的神仙助攻男二韓志平一角瘋狂圈粉中。

金宣虎集帥氣與天然呆於一體，被廣大飯圈女孩奉為「男神」，但這樣的他曾經在愛情面前很卑微，低至塵埃。因金宣虎的爆紅，網民和粉絲都開始「考古」他的舊節目，4年前金宣虎在廣播節目上分享的服役期間的故事重新被提及，讓人聽了很心疼。

當時金宣虎表示：「我在部隊服役期間收到了交往了3年多的女友的分手短訊，她說'歐巴對不起'，後來我趁休假的時候去她家找她。」節目當時金宣虎甚至透露自己到現在都還記得前女友的家庭住址，引得全場哈哈大笑。



金宣虎見到了準備去和現任約會的前女友，攔住了電梯，但前女友就轉頭走向樓梯，因為深愛而決定挽留的金宣虎放下了男生的自尊，向前女友下跪。前女友不為所動，頭也不回的下樓，後來他好不容易攔下女友，「我差不多跪了有3個小時左右，最後還是沒能和她深聊，她一直在說‘不行，我要走了’。 」

聽完故事的主持人朴善英就說：「我會有感覺，這個人會不會因為我下跪而挽回。 」金宣虎卻呆呆表示：「我沒有。」



出道11年沒傳出過任何緋聞的金宣虎到底喜歡什麼樣的女生呢? 在採訪中他曾經透露：「理想型是面對任何玩笑都能給予反應，任何瑣碎無聊小事都能有趣對話的人。認為溝通非常重要！」

「圖：《抓住幽靈》、《兩天一夜》、金宣虎IG」

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