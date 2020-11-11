金宣虎也有卑微的时刻！服役期间女友变心，下跪3小时求挽回都没用

新任宝藏男孩金宣虎凭藉《Start-Up》中的神仙助攻男二韩志平一角疯狂圈粉中。

金宣虎集帅气与天然呆於一体，被广大饭圈女孩奉为「男神」，但这样的他曾经在爱情面前很卑微，低至尘埃。因金宣虎的爆红，网民和粉丝都开始「考古」他的旧节目，4年前金宣虎在广播节目上分享的服役期间的故事重新被提及，让人听了很心疼。

当时金宣虎表示：「我在部队服役期间收到了交往了3年多的女友的分手短讯，她说'欧巴对不起'，后来我趁休假的时候去她家找她。」节目当时金宣虎甚至透露自己到现在都还记得前女友的家庭住址，引得全场哈哈大笑。



金宣虎见到了准备去和现任约会的前女友，拦住了电梯，但前女友就转头走向楼梯，因为深爱而决定挽留的金宣虎放下了男生的自尊，向前女友下跪。前女友不为所动，头也不回的下楼，后来他好不容易拦下女友，「我差不多跪了有3个小时左右，最后还是没能和她深聊，她一直在说‘不行，我要走了’。 」

听完故事的主持人朴善英就说：「我会有感觉，这个人会不会因为我下跪而挽回。 」金宣虎却呆呆表示：「我没有。」



出道11年没传出过任何绯闻的金宣虎到底喜欢什么样的女生呢? 在采访中他曾经透露：「理想型是面对任何玩笑都能给予反应，任何琐碎无聊小事都能有趣对话的人。认为沟通非常重要！」

「图：《抓住幽灵》、《两天一夜》、金宣虎IG」

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