BLACKPINK接触猫熊遭中国网友骂翻！YG：「可能会引起另一层面的误会，最终回影片决定保留不播出」

日前，BLACKPINK公开团综《24/365 with BLACKPINK》最终回的预告。

内容是成员们到爱宝乐园与中国国宝猫熊（熊猫）互动，但她们影片中触摸熊猫的方式却饱受批评。不少中国网友们愤怒表示：「猫熊是中国的国宝，怎么能不戴手套就摸它们。」（相关新闻：《24/365 with BLACKPINK》公布最终回预告：不满一分钟内容即遭中国网友骂翻！）



今日（7日），YG方面也发表声明：「原定在今日更新的BLACKPINK《24/365 with BLACKPINK》最终回影片决定保留不播出。与爱宝乐园猫熊相关的BLACKPINK饲养员体验员是在专业兽医、饲养员的参与下，进行严格的防疫、遵守卫生守则情况进行拍摄。」



「组合与猫熊见面时，成员们都有戴著手套、口罩和穿著防护衣，每次场景切换时，都进行手跟鞋的消毒。尽管如此，由於『非专业人士与猫熊亲密接触的行为可能会引起另一层面的误会』。听取猫熊保护专家的建议，尊重国际合作惯例，相关影片的播出决定保留。感谢所有担心的人，希望给予参与这次拍摄的BLACKPINK和熊猫一如既往地关爱。」





（图：《24/365 with BLACKPINK》截图、YG）

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