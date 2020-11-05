羅PD團隊新節目：這次要開設「服飾店」改造素人！由裴正男擔任老闆...店鋪、職員都有了！

羅䁐錫PD和他的製作團隊製作的《花樣爺爺》、《花樣青春》、《一日三餐》、《新西遊記》和《尹食堂》等節目受到許多觀眾的喜愛。

去年他們開設YouTube頻道「頻道15夜」，還推出《去冰島的三餐》、《煮泡麵的男人》、《麻浦帥小子》、《我獨自李食堂》等企劃。目前頻道更已經有226萬訂閱，相信不少人也都是訂閱者之一吧 ＸＤ



近日，在「頻道15夜」公開了新節目信息！世界獨一無二的《為解決煩惱打造的服飾店》（고민 맞춤형 옷가게）開張了...目前已經有店鋪、有老闆、也有職員，但是還沒有客人。因此製作組也在官方SNS招募客人，並提到：「老闆特別注重男裝的搭配，所以只接待男顧客。」



而老闆正是和羅PD合作過《西班牙住宿》的裴正男（裵正楠），模特兒出道的他，穿搭也有著自己的獨特品味，很多衣服他都會自己重新進行改造，有興趣的朋友可以去看看他的IG啦（帳號：jungnam_bae）



這次他將和羅PD再次合作，也讓許多觀眾都非常期待。更紛紛在留言回覆：「15夜和裴正男」、「我報名了～請多多關照」、「完全期待啊」、「終於做了本職工作」、「這個合作太好了」、「我們新郎也可以變身嗎」等等。



（圖：頻道15夜、tvN《西班牙住宿》、IG@jungnam_bae）

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