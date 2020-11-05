罗PD团队新节目：这次要开设「服饰店」改造素人！由裴正男担任老板...店铺、职员都有了！

罗䁐锡PD和他的制作团队制作的《花样爷爷》、《花样青春》、《一日三餐》、《新西游记》和《尹食堂》等节目受到许多观众的喜爱。

去年他们开设YouTube频道「频道15夜」，还推出《去冰岛的三餐》、《煮泡面的男人》、《麻浦帅小子》、《我独自李食堂》等企划。目前频道更已经有226万订阅，相信不少人也都是订阅者之一吧 ＸＤ



近日，在「频道15夜」公开了新节目信息！世界独一无二的《为解决烦恼打造的服饰店》（고민 맞춤형 옷가게）开张了...目前已经有店铺、有老板、也有职员，但是还没有客人。因此制作组也在官方SNS招募客人，并提到：「老板特别注重男装的搭配，所以只接待男顾客。」



而老板正是和罗PD合作过《西班牙住宿》的裴正男（裵正楠），模特儿出道的他，穿搭也有著自己的独特品味，很多衣服他都会自己重新进行改造，有兴趣的朋友可以去看看他的IG啦（帐号：jungnam_bae）



这次他将和罗PD再次合作，也让许多观众都非常期待。更纷纷在留言回覆：「15夜和裴正男」、「我报名了～请多多关照」、「完全期待啊」、「终於做了本职工作」、「这个合作太好了」、「我们新郎也可以变身吗」等等。



（图：频道15夜、tvN《西班牙住宿》、IG@jungnam_bae）

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