《順風婦產科》裡的眼鏡男孩「意燦」要結婚了！ 網友感歎：時間都去哪兒了XD

20年前的那部《順風婦產科》算是開啟大家韓劇大門的作品，還記得裡面那個戴著眼鏡的小男孩意燦嗎?

告訴大家，意燦要結婚啦！！！SBS人氣情景喜劇《順風婦產科》承載了一代韓劇迷的青春記憶，而金晟民扮演的金燦宇的兒子意燦憑藉討喜的長相和紮實的演技獲得了無數觀眾的喜愛，還斬獲了1998年SBS演技大賞的最佳童星獎。



在出演了2000年播出的《妖精來了》之後金晟民就暫停了所有演藝活動，直到2013年客串《土豆星球2013QR》，引發一大波回憶殺。 這之後他又消失了，2018年才現身《在你背上扣球》，雖然戲份很短，卻依舊演技嫻熟。



最近韓國重掀《順風婦產科》熱潮，不少年輕人通過YouTube等觀看該劇，也把「意燦」重新拉回到大眾視線，不少人很好奇他現在怎麼樣了。 據說，金晟民開在首爾驛三站開了一家咖啡店，並將於即將到來的11月7日和交往了5年的素人女友結婚。 得知這一消息之後，不少看過《順風婦產科》的觀眾們感嘆時間過得飛快，連當年電視劇中的童星都到了結婚的年紀，還有不少人調侃「活久見」（活的時間久什麼事都能見到，在看到某些你以為不會發生但是發生了的事的時候或者其他時候用）。

在不知不覺中，很多陪伴我們童年的小明星在我們心目中依然是那時的模樣，但實際上他們也已經慢慢長大了，已經結婚生子，不再是小時候的樣子。

「圖：《順風婦產科》、《在你背上扣球》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究