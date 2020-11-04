《顺风妇产科》里的眼镜男孩「意灿」要结婚了！ 网友感叹：时间都去哪儿了XD

20年前的那部《顺风妇产科》算是开启大家韩剧大门的作品，还记得里面那个戴著眼镜的小男孩意灿吗?

告诉大家，意灿要结婚啦！！！SBS人气情景喜剧《顺风妇产科》承载了一代韩剧迷的青春记忆，而金晟民扮演的金灿宇的儿子意灿凭藉讨喜的长相和扎实的演技获得了无数观众的喜爱，还斩获了1998年SBS演技大赏的最佳童星奖。



在出演了2000年播出的《妖精来了》之后金晟民就暂停了所有演艺活动，直到2013年客串《土豆星球2013QR》，引发一大波回忆杀。 这之后他又消失了，2018年才现身《在你背上扣球》，虽然戏份很短，却依旧演技娴熟。



最近韩国重掀《顺风妇产科》热潮，不少年轻人通过YouTube等观看该剧，也把「意灿」重新拉回到大众视线，不少人很好奇他现在怎么样了。 据说，金晟民开在首尔驿三站开了一家咖啡店，并将於即将到来的11月7日和交往了5年的素人女友结婚。 得知这一消息之后，不少看过《顺风妇产科》的观众们感叹时间过得飞快，连当年电视剧中的童星都到了结婚的年纪，还有不少人调侃「活久见」（活的时间久什么事都能见到，在看到某些你以为不会发生但是发生了的事的时候或者其他时候用）。

在不知不觉中，很多陪伴我们童年的小明星在我们心目中依然是那时的模样，但实际上他们也已经慢慢长大了，已经结婚生子，不再是小时候的样子。

「图：《顺风妇产科》、《在你背上扣球》」

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