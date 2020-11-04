這個組合很可以！金南佶、徐睿知有望合作OCN漫改劇《Island》，角色和他們形象都很搭呀！

OCN新劇《Island》（아일랜드）改編同名漫畫（中譯：《靈甲鬼修羅》），是一部揭露濟州島隱藏祕密的作品。

講述長期以來為了消滅人類世界的妖怪們，把出現在濟州島的財閥繼承女當作獵物而展開的故事，能在黑暗中保護他的，只有蒙著面紗的妖怪獵人。



日前，徐睿知收到女主角元美浩（원미호）的出演提案，有望飾演大企業會長獨生女，犯了非自願的突發事件後，被父親逐到濟州島，分配到高中擔任倫理老師後，經歷被妖怪們折磨。她的所屬社也回應：「目前正在進行商討中。」



今日（4日），有媒體報導：「金南佶將擔任OCN新劇《Island》的男主角。」據悉，他將在劇中飾演適應現實能力下降，但是會變成足以抵銷這一切過份性感的妖怪獵人，每天做著捕獵妖怪的事情，體會不到到任何情感。



OCN方面表示：「製作團隊向金南佶提出出演提案，雙方正在商討中。具體的編排時間尚未確定，現在正處於製作企劃、選角階段。」



另外，《Island》由電影《My Dream Class》、《被操縱的城市》裴鍾導演執導，電影《加油吧！李先生》、《Luck Key》張允美編劇執筆，預計在明年下半年播出。

（圖：C-JeS娛樂、Gold Medalist娛樂）

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