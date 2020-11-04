这个组合很可以！金南佶、徐睿知有望合作OCN漫改剧《Island》，角色和他们形象都很搭呀！

OCN新剧《Island》（아일랜드）改编同名漫画（中译：《灵甲鬼修罗》），是一部揭露济州岛隐藏秘密的作品。

讲述长期以来为了消灭人类世界的妖怪们，把出现在济州岛的财阀继承女当作猎物而展开的故事，能在黑暗中保护他的，只有蒙著面纱的妖怪猎人。



日前，徐睿知收到女主角元美浩（원미호）的出演提案，有望饰演大企业会长独生女，犯了非自愿的突发事件后，被父亲逐到济州岛，分配到高中担任伦理老师后，经历被妖怪们折磨。她的所属社也回应：「目前正在进行商讨中。」



今日（4日），有媒体报导：「金南佶将担任OCN新剧《Island》的男主角。」据悉，他将在剧中饰演适应现实能力下降，但是会变成足以抵销这一切过份性感的妖怪猎人，每天做著捕猎妖怪的事情，体会不到到任何情感。



OCN方面表示：「制作团队向金南佶提出出演提案，双方正在商讨中。具体的编排时间尚未确定，现在正处於制作企划、选角阶段。」



另外，《Island》由电影《My Dream Class》、《被操纵的城市》裴钟导演执导，电影《加油吧！李先生》、《Luck Key》张允美编剧执笔，预计在明年下半年播出。

（图：C-JeS娱乐、Gold Medalist娱乐）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻