35岁金宣虎最近超红，其实3年前才转入电视剧圈！一切全都因为妈妈的一个眼神

大家都有看《Start-Up》吗，是不是也被南柱赫和秀智感情神助攻的金宣虎圈粉了呢?

金宣虎在剧中是风险投资首席韩志平，他有著迷人的双面性，是大刀阔斧的魄力工作狂，也是从小匿名写信温暖女主角徐达美（秀智 饰）心的暖男，还和徐达美的奶奶有深厚的祖孙情。 这种反差萌的剧中设定，再加上高大的身材和脸上的小酒窝，立刻为他圈粉无数！



2009年金宣虎凭藉音乐剧《New Boeing Boeing》出道，之后的他听取了学长的建议参与出演了话剧《屋塔房小猫》、《True West》、《蜘蛛女之吻》等作品，用7年的时间积累了丰富的舞台经验。 2017年在金宣虎32岁的时候，他决定转战影视剧圈，通过朋友联系到电视剧《金科长》的李恩真制作人，前后历经四次试镜后，成功获选为财务部忙内「宣相泰」一角，并提名为当年度KBS新人奖，获得肯定。



对於从话剧跨界到电视剧圈，金宣虎的背后也有故事。 他表示：「其实我属於很能赚钱的话剧演员，已经经历过了那段演到累死的时期，在圈子里站稳了地位。 但在一般人的认知里，话剧演员是吃青春饭的，我就觉得一定要上一次电视，让父母不要担心我。《金科长》试镜成功后就暂停了一段时间的话剧演出在家休息。 有天我在家里一边看电视一边笑，我从她的眼神里看到了觉得我很不像样的神情，突然她就问我：「宣虎啊，成了吗? 」我记得当时回她：「不知道，不过说是过了」。



从话剧圈到电视剧圈，金宣虎要从「新人」做起，而这一切全都是父母为了让安心。 35岁才大红的金宣虎，「藏起来的宝石」终於被大众发现了。

「图：SALT娱乐、NATE PHOTOS」

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