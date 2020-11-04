開始倒數！CNBLUE確定帶著新專於11月17號回歸歌壇，正式結束空白期！

BOICE們終於結束3年又8個月的「軍白期」了QQ

3號多名歌謠界的相關人士表示，CNBLUE確定將於17號帶著新專輯正式回歸，這更是繼去年11月退伍的鄭容和，以及今年3月接著退伍的李正信、姜敏赫，完全結束了3年8個月的「軍白期」，消息一出粉絲更是期待到不行！

不久前才跟所屬公司FNC娛樂再次續約，三人也更期待接下來的組合活動，除了有量身打造的節目外，現在更是要發行最新的專輯回歸樂壇。

而鄭容和也在個人的SNS上抒發了即將回歸的感想，「首先很感謝這些日子裡，成員、家人和公司的幫助，守護著CNBLUE和BOICE，雖然還有些不足的地方，但是會用全新的心態繼續一直努力下去！」

自從2010年從《孤獨的人》正式出道後，一直都帶來了不少優秀的歌曲，包含《LOVE》、《I'm Sorry》、《Can't Stop》、《Cinderella》等，出道邁入11年的CNBLUE也即將倒數回歸，希望這次能拿下好成績～





(圖片或影片來源：IG@mr_kanggun、IG@leejungshin91、FNC娛樂)

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