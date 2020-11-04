开始倒数！CNBLUE确定带著新专於11月17号回归歌坛，正式结束空白期！

BOICE们终於结束3年又8个月的「军白期」了QQ

3号多名歌谣界的相关人士表示，CNBLUE确定将於17号带著新专辑正式回归，这更是继去年11月退伍的郑容和，以及今年3月接著退伍的李正信、姜敏赫，完全结束了3年8个月的「军白期」，消息一出粉丝更是期待到不行！

不久前才跟所属公司FNC娱乐再次续约，三人也更期待接下来的组合活动，除了有量身打造的节目外，现在更是要发行最新的专辑回归乐坛。

而郑容和也在个人的SNS上抒发了即将回归的感想，「首先很感谢这些日子里，成员、家人和公司的帮助，守护著CNBLUE和BOICE，虽然还有些不足的地方，但是会用全新的心态继续一直努力下去！」

自从2010年从《孤独的人》正式出道后，一直都带来了不少优秀的歌曲，包含《LOVE》、《I'm Sorry》、《Can't Stop》、《Cinderella》等，出道迈入11年的CNBLUE也即将倒数回归，希望这次能拿下好成绩～





(图片或影片来源：IG@mr_kanggun、IG@leejungshin91、FNC娱乐)

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