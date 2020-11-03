Red Velvet演唱《Psycho》、《Bad Boy》等歌曲...舞台全被剪輯！SBS回應：「播出時間不足，不得已剪輯掉」

1日SBS播出《Ontact 2020江南慶典嶺東大路K-POP演唱會》，該慶典在上月18日舉行。

由姜丹尼爾、Red Velvet、ASTRO、OH MY GIRL、AB6IX出演，MC由少女時代的Tiffany和ASTRO的文彬擔任。



當時Ending舞台Red Velvet演唱《Psycho》、《Bad Boy》、《Umpah Umpah》等熱門歌曲，但在節目播出中全被剪輯。有網友猜測是不是因為Irene耍大牌爭議，才被剪輯的。



對此，SBS方面回應：「比起演出時間，播出時間不足，不得已剪輯掉順序排在最後的Red Velvet舞台，現在可以通過Youtube頻道觀看Red Velvet的舞台，請大家多多諒解。」





而這也在網路上引發熱議，網友們更留言表示：「Irene做錯了，但即使這樣也沒必要把舞台全部剪輯掉，這是什麼情況？其他成員有什麼罪」、「你們忘記在歌謠大戰時做的事情了嗎」、「真搞笑，Wendy受傷怎麼補償」、「跟Wendy道歉了嗎」、「去年也是，完全沒有愧疚感一樣」等等。（延伸閱讀：Red Velvet Wendy彩排跌落骨折+臉刮傷，出事舞台這麼高，連扶手都沒有）





（圖：SBS、KSD、SM）

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