Red Velvet演唱《Psycho》、《Bad Boy》等歌曲...舞台全被剪辑！SBS回应：「播出时间不足，不得已剪辑掉」

1日SBS播出《Ontact 2020江南庆典岭东大路K-POP演唱会》，该庆典在上月18日举行。

由姜丹尼尔、Red Velvet、ASTRO、OH MY GIRL、AB6IX出演，MC由少女时代的Tiffany和ASTRO的文彬担任。



当时Ending舞台Red Velvet演唱《Psycho》、《Bad Boy》、《Umpah Umpah》等热门歌曲，但在节目播出中全被剪辑。有网友猜测是不是因为Irene耍大牌争议，才被剪辑的。



对此，SBS方面回应：「比起演出时间，播出时间不足，不得已剪辑掉顺序排在最后的Red Velvet舞台，现在可以通过Youtube频道观看Red Velvet的舞台，请大家多多谅解。」





而这也在网路上引发热议，网友们更留言表示：「Irene做错了，但即使这样也没必要把舞台全部剪辑掉，这是什么情况？其他成员有什么罪」、「你们忘记在歌谣大战时做的事情了吗」、「真搞笑，Wendy受伤怎么补偿」、「跟Wendy道歉了吗」、「去年也是，完全没有愧疚感一样」等等。（延伸阅读：Red Velvet Wendy彩排跌落骨折+脸刮伤，出事舞台这么高，连扶手都没有）





（图：SBS、KSD、SM）

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