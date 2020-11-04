《Start-Up》裡秀智背的那些名牌包！她到底是窮還是不窮呢？XD

韓劇《Start-Up》正在熱播中，沒想到秀智的穿搭卻遭到了吐槽。

擁有神顏的秀智無論是戲裡還是戲外，穿搭一直都是女生們追學的範本，可是這次卻在《Start-Up》中翻車了，韓國觀眾以「用魔術筆塗皮鞋的女主角的包包」為題在討論版貼文，點開內文原來說的就是秀智的新劇《Start-Up》。

劇中秀智扮演的徐達美是在一間連鎖咖啡店工作的合同工，從小由奶奶撫養長大，家境很一般，是個連皮鞋掉漆了都捨不得扔掉，用魔術筆塗黑之後繼續穿的節省女孩，然而這樣的她卻背著價格數百萬的名牌包包，完全和人設不符合，



徐達美所背的Dior包韓國售價560萬（韓幣），真的讓觀眾很震驚。 除了Dior之外，秀智出鏡的包包幾乎都是高奢品牌，Lavin、Ferragamo等等，按照電視劇人設-咖啡店合同工來說，一個包可能就是她薪水的3、4倍，難怪引爆觀眾們吐槽：「包包太出戲了」、「雖然你是Dior的代言人，但是用在這裡太過分了」、「是為了買包才買不起鞋嗎」 、「這是為了反映精緻窮的當代社會現實嗎」、「即使是時尚小白也都知道的名牌」等。



當然這些都不能怪秀智，戲中搭配皆出自造型師之手，顯然這位造型師沒有認真理解徐達美是個普通的合同工女孩。

「圖：《Start-Up》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞