《Start-Up》里秀智背的那些名牌包！她到底是穷还是不穷呢？XD

韩剧《Start-Up》正在热播中，没想到秀智的穿搭却遭到了吐槽。

拥有神颜的秀智无论是戏里还是戏外，穿搭一直都是女生们追学的范本，可是这次却在《Start-Up》中翻车了，韩国观众以「用魔术笔涂皮鞋的女主角的包包」为题在讨论版贴文，点开内文原来说的就是秀智的新剧《Start-Up》。

剧中秀智扮演的徐达美是在一间连锁咖啡店工作的合同工，从小由奶奶抚养长大，家境很一般，是个连皮鞋掉漆了都舍不得扔掉，用魔术笔涂黑之后继续穿的节省女孩，然而这样的她却背著价格数百万的名牌包包，完全和人设不符合，



徐达美所背的Dior包韩国售价560万（韩币），真的让观众很震惊。 除了Dior之外，秀智出镜的包包几乎都是高奢品牌，Lavin、Ferragamo等等，按照电视剧人设-咖啡店合同工来说，一个包可能就是她薪水的3、4倍，难怪引爆观众们吐槽：「包包太出戏了」、「虽然你是Dior的代言人，但是用在这里太过分了」、「是为了买包才买不起鞋吗」 、「这是为了反映精致穷的当代社会现实吗」、「即使是时尚小白也都知道的名牌」等。



当然这些都不能怪秀智，戏中搭配皆出自造型师之手，显然这位造型师没有认真理解徐达美是个普通的合同工女孩。

「图：《Start-Up》」

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