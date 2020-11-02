[有片]《Start-Up》金宣虎泪洒《两天一夜》！心中的纠结被一语道破：「不断思考自己到底正在做什么？」

最近因演出《Start-Up》中的男二而备受瞩目的演员金宣虎，近日也参加KBS2综艺节目《两天一夜4》，与其他成员们一起进行了以画图来解析内心世界的环节「认识你自己」，金宣虎听了专家解析后，竟直接泪洒现场。
当天邀请心理专家来解析其他成员与金宣虎的图画，轮到金宣虎时老师说：「金宣虎的图画重点就是看烟囱。大家都没有看到的烟囱他却画出来了，而且还有烟冉冉上升，这说明了他内心的纠结，这跟外界的争吵无关，而是他内心对於自己的纠结矛盾。观察金宣虎构图打草稿时一开始画的就是山峰，山峰代表的即是他必须去解决的问题（两座），面临的问题虽大但本人却醉心其中。」
金宣虎听了频频点头，老师继续分析：「接下来他原想画一条河道，不过改画成一条道路，但这幅画任何人看了还是觉得有水，不觉得是道路。水静静地流淌著，就说明了他内心无意识的动机，自己内心中有很多个自我。」老师补充著。
「不过改换为道路，道路是固定不是流动的，道路象徵的就是现实，自己在内心自己思考著以及对自己说话，现在状况突然要你必须这么做，放弃内心那条路。也许金宣虎的烦恼是本质上的烦恼，也是现在在场六位成员中烦恼最多的一个人。」
听到老师说的，金宣虎自己也说：「的确有这样的烦恼，似乎这也不是那也不是。现在正在做的是什么？自己也不断思考著。其实现在正强忍著泪水所以半句话也听不进去。」但老师接著鼓励他：「其实你的自我是很强的。」要他相信自己。金宣虎接著站了起来，拉著后面的窗户说：「这窗户能打开吗？」因为感觉流泪而身体发热了起来，也拿了面纸擦去眼角泪水，成员们更献上了温暖拥抱，相信演出了《Start-Up》金宣虎的努力已经渐渐被看见，以后走上花路吧！
照片：KBS 2TV《两天一夜》截图
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