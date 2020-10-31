超委屈！徐玄：差點就成了「國民初戀」，SM公司拒絕片約都沒通知我

徐玄差點就成了「國民初戀」? ！
2016年，女團少女時代的忙內徐玄憑藉電視劇《月之戀人-步步驚心：麗》中的虞姬正式踏入影視劇圈，但早在4年前的2012年，她就有機會正式大銀幕了，找她的還是那部大熱影片《建築學概論》（台譯：初戀築夢101；港譯：初戀築跡101），扮演的就是韓佳人的青年形象。
《建築學概論》導演透露定下女主角韓佳人之後，開始尋找能夠扮演韓佳人青年角色的演員，卻沒想到左找右找都不符合心意，於是就有人提議在女團成員中挑選看看，當時人選就有miss A的秀智和少女時代的徐玄。
劇組找到了徐玄所在的SM娛樂公司，沒想到的是公司拒絕了演出提議，甚至都沒有通知徐玄，就直接推掉了，過了很久之後徐玄本人才知道。對於這件事情，徐玄有次就在節目中表示很遺憾，「很氣公司，我真的非常想演，那個角色不僅是鋼琴系的，還和我名字一樣（徐玄和瑞妍韓文發音相同）。」
最終《建築學概論》選擇了秀智，也使得秀智憑藉該作品獲得了「國民初戀」的頭銜，成功進軍大銀幕。
「圖：《RADIO STAR》、《建築學概論》」
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