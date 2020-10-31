超委屈！徐玄：差點就成了「國民初戀」，SM公司拒絕片約都沒通知我

超委屈！徐玄：差點就成了「國民初戀」，SM公司拒絕片約都沒通知我

明星   2020年10月31日   星期六14:43   Rui   15

徐玄差點就成了「國民初戀」? ！

2016年，女團少女時代的忙內徐玄憑藉電視劇《月之戀人-步步驚心：麗》中的虞姬正式踏入影視劇圈，但早在4年前的2012年，她就有機會正式大銀幕了，找她的還是那部大熱影片《建築學概論》（台譯：初戀築夢101；港譯：初戀築跡101），扮演的就是韓佳人的青年形象。

《建築學概論》導演透露定下女主角韓佳人之後，開始尋找能夠扮演韓佳人青年角色的演員，卻沒想到左找右找都不符合心意，於是就有人提議在女團成員中挑選看看，當時人選就有miss A的秀智和少女時代的徐玄。

劇組找到了徐玄所在的SM娛樂公司，沒想到的是公司拒絕了演出提議，甚至都沒有通知徐玄，就直接推掉了，過了很久之後徐玄本人才知道。對於這件事情，徐玄有次就在節目中表示很遺憾，「很氣公司，我真的非常想演，那個角色不僅是鋼琴系的，還和我名字一樣（徐玄和瑞妍韓文發音相同）。」

最終《建築學概論》選擇了秀智，也使得秀智憑藉該作品獲得了「國民初戀」的頭銜，成功進軍大銀幕。

「圖：《RADIO STAR》、《建築學概論》」

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留言/評論
  • 倪荔珍
    這公司拒絕徐玄已經是幾年前的新聞了～好像當時少時有很多行程的樣子
    2020年10月31日 14:46
  • 我以為秀智是因為Dream high，少時個個都是女神等級，何況忙內更備受喜愛吧…
    2020年10月31日 11:46
  • 當時的少女時代每一位都是許多日韓男生們的初戀女神吧！
    2020年10月31日 11:07
  • 玄兒別氣 無所謂 妳永遠是我們Sone們的初戀웃♥유
    2020年10月31日 10:17
  • 秀智就算沒這次機會也會是女神好嗎==
    20小時前
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