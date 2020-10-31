超委屈！徐玄：差点就成了「国民初恋」，SM公司拒绝片约都没通知我

【K社韩文小百科】韩国最新旅游宣传片太魔性太洗脑了！YouTube疯传，看一遍就停不下来了XD 【最终篇】这些年关於SM娱乐的传闻：信不信由你！ 根本时空穿越！整身韩服也超适合的女星，秀智更是成为首位的韩服封面！

徐玄差点就成了「国民初恋」? ！

2016年，女团少女时代的忙内徐玄凭藉电视剧《月之恋人-步步惊心：丽》中的虞姬正式踏入影视剧圈，但早在4年前的2012年，她就有机会正式大银幕了，找她的还是那部大热影片《建筑学概论》（台译：初恋筑梦101；港译：初恋筑迹101），扮演的就是韩佳人的青年形象。

《建筑学概论》导演透露定下女主角韩佳人之后，开始寻找能够扮演韩佳人青年角色的演员，却没想到左找右找都不符合心意，於是就有人提议在女团成员中挑选看看，当时人选就有miss A的秀智和少女时代的徐玄。



剧组找到了徐玄所在的SM娱乐公司，没想到的是公司拒绝了演出提议，甚至都没有通知徐玄，就直接推掉了，过了很久之后徐玄本人才知道。对於这件事情，徐玄有次就在节目中表示很遗憾，「很气公司，我真的非常想演，那个角色不仅是钢琴系的，还和我名字一样（徐玄和瑞妍韩文发音相同）。」

最终《建筑学概论》选择了秀智，也使得秀智凭藉该作品获得了「国民初恋」的头衔，成功进军大银幕。



「图：《RADIO STAR》、《建筑学概论》」

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