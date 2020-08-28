快被帥暈了...《九尾狐傳》公開李棟旭特寫海報，這個角色讓人太期待啦～！
韓劇 2020年8月28日 星期五12:48 MiJimin
擁有「最強顏值」、「雕刻美男」的稱號真的不為過，李棟旭真的帥到讓人說不出話…。
tvN 全新水木劇《九尾狐傳》（每週三、四播出）今天再公開了李棟旭的人物特寫海報，超強顏值巔峰再次令網友們驚嘆。
《九尾狐傳》講述生活在繁華都市之中的九尾狐，和追蹤他的製作人之間的奇幻怪談故事，10月7日晚間22:50首播。這次是男生來當九尾狐，不得不說找李棟旭來演，真的讓大家更提升了期待感，每一次曝光的劇照和預告都有令人驚豔的地方。
▲海報上寫著「真的想看嗎？我所生活的世界。」被他盯上我會動彈不得啊～！
▼首波概念預告，西裝造型真的帥到不行～：
【人物簡介】
▼李棟旭飾演九尾狐「李硯」，曾是治理山川的山神，如今卻在陰間和陽間以公務員的身份，清除隱藏在「怪談」之下的擾世者，擁有誘人的美色、聰穎的頭腦、出色的運動神經，但因過於獨斷專行的性格和冷酷的鎮壓方式成為眾矢之的。
▼趙寶兒飾演怪談專門節目的製作人「南智雅」，能夠獨自闖入邪教總部毫不畏懼、拍攝鬼屋也如魚得水，是個勝負欲極強的女人，擅長圍棋、桌球、射擊等各種項目。
▼金汎飾演李棟旭同父異母的弟弟「李郎」，性格愛開玩笑、穿著華麗時尚，是人類與九尾狐結合所誕生的物種，半人半妖的血統，也是個相當危險的角色。
（圖：官方劇照）
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