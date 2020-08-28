快被帅晕了...《九尾狐传》公开李栋旭特写海报，这个角色让人太期待啦～！
韩剧 2020年8月28日 星期五12:48 MiJimin
拥有「最强颜值」、「雕刻美男」的称号真的不为过，李栋旭真的帅到让人说不出话…。
tvN 全新水木剧《九尾狐传》（每周三、四播出）今天再公开了李栋旭的人物特写海报，超强颜值巅峰再次令网友们惊叹。
《九尾狐传》讲述生活在繁华都市之中的九尾狐，和追踪他的制作人之间的奇幻怪谈故事，10月7日晚间22:50首播。这次是男生来当九尾狐，不得不说找李栋旭来演，真的让大家更提升了期待感，每一次曝光的剧照和预告都有令人惊艳的地方。
▲海报上写著「真的想看吗？我所生活的世界。」被他盯上我会动弹不得啊～！
▼首波概念预告，西装造型真的帅到不行～：
【人物简介】
▼李栋旭饰演九尾狐「李砚」，曾是治理山川的山神，如今却在阴间和阳间以公务员的身份，清除隐藏在「怪谈」之下的扰世者，拥有诱人的美色、聪颖的头脑、出色的运动神经，但因过於独断专行的性格和冷酷的镇压方式成为众矢之的。
▼赵宝儿饰演怪谈专门节目的制作人「南智雅」，能够独自闯入邪教总部毫不畏惧、拍摄鬼屋也如鱼得水，是个胜负欲极强的女人，擅长围棋、桌球、射击等各种项目。
▼金泛饰演李栋旭同父异母的弟弟「李郎」，性格爱开玩笑、穿著华丽时尚，是人类与九尾狐结合所诞生的物种，半人半妖的血统，也是个相当危险的角色。
（图：官方剧照）
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