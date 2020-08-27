[韓評]《機智醫生生活》試行創新改變並大獲全勝！2021年即將再度回歸

申源浩PD與李祐汀作家再度攜手合作的《機智醫生生活》又再度如同《請回答》系列一樣廣大觀眾們的喜愛，也帶來許多方面的新氣象。
從3月12日的首播起，每周僅在周四播出一集，一共播出了12集的tvN《機智醫生生活》，描述著生老病死都離不開的醫院，每天發生著平凡普通的小事，卻像是社會與人生的的縮影，五位已經認識20年，只要一個眼神就知道對方正在想什麼的好朋友們，譜出了充滿喜怒哀樂的感動。
從一開始的《請回答》系列到最近的《機智生活》系列，申源浩PD與李祐汀作家的合作，總是將原本大家不算是熟悉的演員，打造成廣大觀眾們喜愛的高人氣大勢演員，因此他們再度合作也相當受到觀眾們期待。99年醫大同期五人幫的成員曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都與金大明，展現了沉穩自然的演技，加上李祐汀作家特有的粉紅Love Line，加入了申鉉彬、安恩珍、郭善英與金準韓等，讓劇情更加豐富精彩。
《機智醫生生活》並沒有很激烈的展開所有故事，平鋪直敘中透過這些功力深厚的演員們，加上選曲成功的OST專輯，深獲大眾喜愛。tvN曾在之前接連有些收視低迷的電視劇，藉由《機智醫生生活》再度尋回了活力，並且鮮少有電視劇一周僅僅播出一集，也改變了電視劇的作業環境，甚至採用季度制來播出。
很多電視劇是依照收視率來決定是否製作第二季，當然也有不少電視劇沒有下一季播出的機會，不過《機智醫生生活》卻是直接宣布以多季度製作播出，並且訂在每週四僅播出一集，令大家感到十分新鮮。製作發表會上申源浩PD曾表示：「如果給出的條件不改變的話，這環境也不會改變，所以希望我們能處於新的環境，從電視劇的形式改變成季度播出的做法，並且討論一部已經確認下來的電視劇，跟以往開會的感覺都不一樣。」
「與《機智的牢房生活》一起企劃準備，簡單的來說就是我們的生活，電視劇每周播出兩集的方式很有效果，競爭也非常激烈，製作費不斷上漲，我們也在思考能否製作。」「我們製作時也覺得很辛苦，我們每周播出一集如何？反正這部電視劇如果能成功，也會成為電視劇業界的新類型。」
申PD的想法完全正確，一周播出一集令所有觀眾們等待得心急如焚，最高收視率甚至飆到了14％以上，演員們也獲得了相當大的滿足感，在勞動工時方面也的確樹立了不過勞的典範。《機智醫生生活》即將於2021年上半年重回觀眾們的懷抱，大家仍在繼續期待著律濟醫院所發生的點點滴滴。
照片：tvN
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